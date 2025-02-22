Стало известно имя нового главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

Глава Федерации гимнастики России Олег Белозеров заявил, что новым главным тренером сборной по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, ее опыт поможет гимнасткам в достижении новых спортивных высот.

«Татьяна Сергаева — это опытный тренер, она посвятила всю свою жизнь художественной гимнастике. И я уверен, что она приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы наши спортсменки сохраняли лидирующие позиции и добивались новых побед», — заявил Белозеров.

В октябре 2024 года Ирина Винер покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), которую возглавляла с 2008 года. Было принято решение об объединении Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Винер в прошлом — вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG). Она работала со многими чемпионками и медалистками — Яной Батыршиной, Алиной Кабаевой, Юлией Барсуковой, Евгенией Канаевой, Маргаритой Мамун, Яной Кудрявцевой, Диной и Ариной Авериными.

Ранее чемпионка мира по гимнастике была дисквалифицирована на три года из-за допинга.