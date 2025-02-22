Бой Бивола и Бетербиева перенесли на менее вместительную арену в Эр-Рияде

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут бой-реванш на другой арене, сообщает Boxing Scene.

По информации источника, изначально мероприятие планировалось провести на стадионе Kingdom Arena вместимостью 25 тысяч зрителей, однако из-за изменения карда вечера бокса организаторы решили перенести турнир на арену, рассчитанную на шесть тысяч человек.

Реванш в противостоянии Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Первый поединок российских боксеров состоялся там же в ночь на 13 октября. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева победа стала 21-й в карьере, у Бивола после этого поражения стала статистика 23-1.

Ранее стали известны гонорары Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за бой-реванш.