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Российский судья выбесил Роналду

Роналду остался недоволен работой российского судьи Левникова в игре «Аль-Насра»
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Reuters

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду был недоволен действиями российского арбитра Кирилла Левникова в матче национального чемпионата против «Аль-Иттифака», сообщает Спортс.

Португальский футболист был недоволен решением Левникова удалить Джона Дурана, который после пропущенного гола нанес легкий удар рукой по голове полузащитника Абдулелы Аль-Малки. Роналду был не согласен с решением российского судьи и пнул мяч из центрального круга в сторону скамеек запасных.

Игра завершилась поражением «Аль-Насра» со счетом 3:2.

Действующий контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Большую часть карьеры Роналду провел за мадридский «Реал» — с 2009 по 2018 год. Вместе с командой он два раза выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем национального Кубка, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее украинский боксер Александр Усик повторил знаменитое празднование Криштиану Роналду.

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