Загитова станцевала на льду в -15°

Загитова выступила на фестивале в Амурской области при температуре воздуха -15°С

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в открытии фестиваля «ЗимФестАмур» в Амурской области. Об этом сообщает «Порт Амур».

Спортсменка выступила перед публикой с показательным номером, выйдя на лед при температуре воздуха -15°С.

«Спасибо, что мне удостоилась честь сегодня перед вами кататься. Хочу сказать, чтобы вы верили в мечту, никогда не сдавались, и шли к своим целям», — заявила фигуристка.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Ранее сын Евгения Плющенко поднялся на 16-е место на соревнованиях по фигурному катанию.