Сын Плющенко поднялся на 16-е место на соревнованиях по фигурному катанию

Сын Плющенко поднялся на 16-е место после двух видов на Мемориале Жука

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, поднялся на 16-е место после короткой программы на Мемориале С.А.Жука.

После выполнения элементов Плющенко-младший шел на 17-м месте. В короткой программе фигурист показал 14-й результат, он с помаркой исполнил тройной флип, а затем чисто сделал остальные элементы, включая двойной аксель и каскад тройной лутц – двойной тулуп. Теперь в его активе 107,64 балла, что позволило ему оказаться на 16-й позиции.

25 января сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы.

Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Яны Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

Ранее Татьяна Тарасова обвинила журналистов в излишнем внимании к сыну Плющенко.