Тарасова обвинила журналистов в излишнем внимании к сыну Плющенко

Тарасова о первом месте сына Плющенко: вы чего к мальчику привязались?

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обвинила журналистов в повышенном внимании к сыну олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александру. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Вам не надоело это все писать? То, что он занял первое место, где никого не было, — это не его вина. Вы чего к мальчику детских лет привязались?» — заявила Тарасова, отметив, что ей неинтересно высказываться о Плющенко-младшем.

Тарасова заявила, что ей неинтересно высказываться о юном фигуристе.

25 января сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы.

Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Яны Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

Ранее Яна Рудковская заявила, что расценки у Гном Гномыча больше, чем у чемпионов.