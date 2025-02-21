Международная федерация сделала заявление из-за возвращения российских лыжников

Пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS) прокомментировала возможное возвращение российских спортсменов на международные турниры, отметив, что этот вопрос обсуждается регулярно. Заявление приводит «Чемпионат.com».

«Любое решение относительно допуска нейтральных спортсменов к участию в соревнованиях FIS является прерогативой Совета FIS, который регулярно обсуждает этот вопрос», — указано в сообщении.

Комиссия спортсменов Международной федерации лыжного спорта (FIS) провела анонимный опрос на тему возвращения россиян на международные турниры. В опросе приняли участие 139 участников Кубка мира. Из них больше половины — 51,8% — выступили против того, чтобы российские спортсмены возвращались на международные соревнования в ближайшее время.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Елена Вяльбе раскрыла, почему россиян не возвращают на международные соревнования.