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Половина участников Кубка мира выступила против возвращения российских лыжников

Половина участников Кубка мира не хочет возвращения российских лыжников
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Максим Богодвид/РИА Новости

Комиссия спортсменов Международной федерации лыжного спорта (FIS) провела анонимный опрос на тему возвращения россиян на международные турниры. Об этом пишет Dagbladet.

По информации источника, в опросе приняли участие 139 участников Кубка мира. Из них больше половины — 51,8% — выступили против того, чтобы российские спортсмены возвращались на международные соревнования в ближайшее время.

48,2% считают, что россиян можно вернуть: 34,5% ответили, что они должны выступать в нейтральном статусе, 13,7% — с флагом и гимном.

Указано, что против возвращения России выступают Норвегия и Швеция, а вот страны Центральной Европы более лояльно относятся к этому вопросу.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Елена Вяльбе раскрыла, почему россиян не возвращают на международные соревнования.

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