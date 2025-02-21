Половина участников Кубка мира выступила против возвращения российских лыжников

Комиссия спортсменов Международной федерации лыжного спорта (FIS) провела анонимный опрос на тему возвращения россиян на международные турниры. Об этом пишет Dagbladet.

По информации источника, в опросе приняли участие 139 участников Кубка мира. Из них больше половины — 51,8% — выступили против того, чтобы российские спортсмены возвращались на международные соревнования в ближайшее время.

48,2% считают, что россиян можно вернуть: 34,5% ответили, что они должны выступать в нейтральном статусе, 13,7% — с флагом и гимном.

Указано, что против возвращения России выступают Норвегия и Швеция, а вот страны Центральной Европы более лояльно относятся к этому вопросу.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Елена Вяльбе раскрыла, почему россиян не возвращают на международные соревнования.