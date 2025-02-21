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Теннисист Рублев вышел в финал турнира в Дохе

Россиянин Рублев обыграл канадца Оже-Альяссима и вышел в финал турнира в Дохе
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Jaimi Joy/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев, занимающий десятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), вышел в финал турнира серии ATP-500 в Дохе.

В полуфинале российский спортсмен обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима, 23-ю ракетку мира. Встреча, которая длилась 2 часа 46 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).

Рублев восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету канадца 21 эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

За трофей Рублев сразится с победителем противостояния между чешским теннисистом Иржи Легечкой и британцем Джеком Дрейпером. Действующим чемпионом турнира является еще один россиянин — Карен Хачанов.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Ранее 17-летняя теннисистка Мирра Андреева установила мировой рекорд.

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