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17-летняя теннисистка Андреева установила мировой рекорд

Андреева стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в финал турнира WTA-1000
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Rula Rouhana/Reuters

14-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой в истории, которой удалось выйти в финал турнира серии WTA-1000. Об этом пишет «Чемпионат.com».

В возрасте 17 лет 298 дней Андреева стала самой молодой финалисткой «тысячника» с 2009 года, когда был введен подобный формат.

21 февраля в полуфинале турнира в Дубае Андреева переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Встреча, которая продолжалась 2 часа 15 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 6:3.

За трофей Андреева, которая занимает 14-е место в мировом рейтинге, поборется с победительницей противостояния между Каролиной Муховой (Чехия) и Кларой Таусон (Дания).

В четвертьфинальном поединке Андреева одолела вторую ракетку мира Игу Швентек из Польши. Встреча, которая продолжалась 1 час 38 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница двух турниров WTA (из них один в одиночном разряде).

Ранее Андреева рассказала, как ей обещали отрезать руки.

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