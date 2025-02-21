«Верила в себя»: 17-летняя Андреева о выходе в финал турнира в Дубае

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после победы над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира WTA-1000 в Дубае вспомнила их прошлый матч и рассказала, что ей помогло победить в этот раз. Ее слова передает РИА Новости.

»[Тогда] она как опытный игрок не дала мне шанса и просто уничтожила. Сейчас я знала, что в этот раз она будет сильно бить, она отлично подает, а мне нужно просто принять, что иногда игра может идти не по моему сценарию. Знала, что будет тяжело, что надо биться за каждый розыгрыш, верила в себя - и все кончилось так, как я и хотела», — поделилась Андреева.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 15 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 6:3. За трофей Андреева, которая занимает 14-е место в мировом рейтинге, поборется с победительницей противостояния между Каролиной Муховой (Чехия) и Кларой Таусон (Дания).

В четвертьфинальном поединке Андреева одолела вторую ракетку мира Игу Швентек из Польши. Встреча, которая продолжалась 1 час 38 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница двух турниров WTA (из них один в одиночном разряде).

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