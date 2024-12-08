Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

45-летний экс-голкипер «Зенита» Малафеев встречается с 23-летней гимнасткой

45-летний голкипер Малафеев вступил в отношения с 23-летней гимнасткой Шкатовой

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев вступил в отношения с гимнасткой Ангелиной Шкатовой. Видео, подтверждающее их отношения, опубликовала спортсменка на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Разница в возрасте между возлюбленными составляет 22 года: Малафееву 45 лет, Шкатовой — 23 года. Она всего на два года старше дочери голкипера Ксении.

Голкипер на протяжении всей карьеры выступал только за петербургский клуб. В составе «Зенита» Вячеслав стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, трехкратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В ноябре 2017‑го он был назначен на пост заместителя спортивного директора «Зенита» по общим вопросам. В мае 2020‑го покинул клуб.

В составе сборной России он провел 30 матчей, в которых пропустил 25 мячей.

Шкатова в составе сборной России стала серебряной призеркой летних Олимпийских игр в Токио в групповом многоборье. Она — трехкратная чемпионка мира и двукратная победительница европейского первенства.

Ранее живущая в США казахстанская боксерша резко высказалась о России.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами