45-летний экс-голкипер «Зенита» Малафеев встречается с 23-летней гимнасткой

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев вступил в отношения с гимнасткой Ангелиной Шкатовой. Видео, подтверждающее их отношения, опубликовала спортсменка на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Разница в возрасте между возлюбленными составляет 22 года: Малафееву 45 лет, Шкатовой — 23 года. Она всего на два года старше дочери голкипера Ксении.

Голкипер на протяжении всей карьеры выступал только за петербургский клуб. В составе «Зенита» Вячеслав стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, трехкратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В ноябре 2017‑го он был назначен на пост заместителя спортивного директора «Зенита» по общим вопросам. В мае 2020‑го покинул клуб.

В составе сборной России он провел 30 матчей, в которых пропустил 25 мячей.

Шкатова в составе сборной России стала серебряной призеркой летних Олимпийских игр в Токио в групповом многоборье. Она — трехкратная чемпионка мира и двукратная победительница европейского первенства.

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