«Может произойти в ближайший год»: в Госдуме верят в проведение матча Россия — США

Депутат Валуев верит в проведение хоккейного матча между Россией и США

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев признался, что верит в вероятное проведение товарищеского матча между национальными сборными России и США по хоккею. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нормально отношусь к инициативе провести товарищеский матч между Россией и США по хоккею. Верю, что это может произойти в ближайший год», — сказал Валуев.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в интервью «СЭ» допустил возможность проведения игры против команды США.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный Олимпийский комитет.

Примечательно, что также товарищеский матч между сборными этих стран может пройти и в футболе.

Ранее тренер Юрий Семин рассказал, что может случиться в случае проведения матча Россия — США.