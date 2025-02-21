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«Зениту» сделали поблажку и позволили зарегистрировать Зделара

РФС позволил «Зениту» зарегистрировать Зделара, несмотря на ошибку в системе РПЛ
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Global Look Press

Петербургскому «Зениту» разрешили зарегистрировать контракт защитника Саши Зделара в Российском футбольном союзе (РФС), несмотря на ошибку в ЭСУС (электронной системе управления соревнованиями РПЛ), сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, в стане действующих чемпионов России прислали трудовой договор столичному ЦСКА, права на которого принадлежали Зделару до перехода, для отзыва футболиста из заявки на сезон Российской премьер-лиги 20 февраля в 23:50, а в 23:59 договор был подписан стороной ЦСКА и загружен в электронную систему. После этого «Зенит» забыл вовремя прикрепить документы для регистрации игрока в системе, несмотря на то, что даже после закрытия трансферного окна (в 00:00 21 февраля) клуб имел такую возможность. При этом сине-бело-голубые выслали трансферный лист в РФС, который зарегистрировал серба.

«Зенит» объявил о переходе Зделара 21 февраля. Футболист подписал с сине-бело-голубыми полуторагодичный контракт.

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак».

Ранее определились пары 1/8 финала Лиги Европы.

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