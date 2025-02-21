Определились пары 1/8 финала Лиги Европы

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась церемония жеребьевки стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

За выход в четвертьфинал будут бороться между собой:

«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Олимпиакос» (Пирей, Греция);

«Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) — «Фенербахче» (Стамбул, Турция);

«Аякс» (Амстердам, Нидерланды) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия);

ФКСБ (Бухарест, Румыния) — «Олимпик» (Лион, Франция);

«АЗ» (Алкмаар, Нидерланды) — «Тоттенхэм» (Лондон, Англия);

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян, Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);

«Виктория» (Пльзень, Чехия) — «Лацио» (Рим, Италия);

«Рома» (Италия) — «Атлетик» (Бильбао).

Финал Лиги Европы состоится в Бильбао на стадионе «Нуэво Сан Мамес» в среду, 21 мая. Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта» из Бергамо, которая в финале 2024 года разгромила в Дублине леверкузенский «Байер» со счетом 3:0. Все три мяча в той игре забил форвард Адемола Лукман.

Ранее стала известна турнирная сетка Лиги чемпионов сезона — 2024/25.