Стала известна зарплата Зделара в «Зените»

«Мутко против»: зарплата Зделара в «Зените» составит €1,3 млн в год

Петербургский «Зенит» будет выплачивать по контракту сербскому защитнику Саше Зделару €1,3 млн в год. Об этом сообщает «Мутко против».

По информации источника, еще €400 тыс. он сможет заработать в виде бонусов. Контракт 29-летнего футболиста с сине-бело-голубыми был заключен 20 февраля сроком на полтора сезона.

Зделар перешел в состав московского клуба летом 2022 года. 31 июля 2022 года Зделар дебютировал за ЦСКА в гостевом матче чемпионата России против «Пари НН», выйдя на замену в конце матча.

Армейцы занимают шестое место в Российской премьер-лиге с 31 очком после 18 туров. В 19-м туре ЦСКА на выезде сыграет с «Зенитом» 1 марта.

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак».

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