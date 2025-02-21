Загитова показала архивные кадры подготовки к Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале показала архивные кадры подготовки к Играм 2018 года в Пхеньяне.

Спортсменка опубликовала фото ног в синяках, своего соревновательного костюма, а также нескольких репетиционных прокатов.

«Прошло семь лет с момента, как я выиграла короткую программу на Олимпийских играх! Думаю, уже можно показать эти эксклюзивные кадры с моей подготовки», — написала россиянка.

Загитова на Олимпиаде набрала в общей сумме 239,57 балла, у Евгении Медведевой, которая стала второй, 238,26 балла.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Александра Трусова выступит на шоу в Санкт-Петербурге в паре с мужем.