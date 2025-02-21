Боксеры Бивол и Бетербиев провели битву взглядов

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол на пресс-конференции перед вторым боем провели битву взглядов.

Спортсмены сошлись друг против друга 20 февраля. Церемония взвешивания состоится вечером 21 февраля.

Реванш в противостоянии Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Первый поединок российских боксеров состоялся там же в ночь на 13 октября. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева победа стала 21-й в карьере, у Бивола после этого поражения стала статистика 23-1.

31 января Бетербиев и Бивол отказались от рукопожатия во время интервью. Сообщалось, что во время интервью ведущий спросил, общаются ли боксеры между собой вне камер. Боксеры ответили отрицательно, а также они отказались жать друг другу руки во время беседы.

Ранее Дмитрий Бивол заявил, что тренер бил его в детстве скакалкой.