Бетербиев и Бивол отказались жать друг другу руки во время интервью

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол отказались от рукопожатия во время интервью. Об этом сообщает аккаунт телеканала TNT Sports в социальной сети X (ранее Twitter).

Источник утверждает, что во время интервью ведущий спросил, общаются ли боксеры между собой вне камер. Бетербиев и Бивол ответили отрицательно, а также они отказались жать друг другу руки во время беседы.

Реванш в противостоянии Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Первый поединок российских боксеров состоялся там же в ночь на 13 октября. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева победа стала 21-й в карьере, у Бивола после этого поражения стала статистика 23-1.

Ранее Бивол ответил, гордится ли тем, что представляет Россию.