Боксер Бивол заявил, что тренер бил его в детстве скакалкой

Российский боксер Дмитрий Бивол в интервью на официальном YouTube-канале Daily Mail Sport признался, что в детстве его тренер применял физические наказания во время тренировок.

«Если ты не слушаешь тренера, пропускаешь мимо ушей его слова, когда он что-либо объясняет другим детям, если ты занимаешься ерундой, то он наказывал нас скакалкой. Это не было жестоко или больно, но все же это было неприятно, когда тебя наказывают на глазах у других ребят», — заявил Бивол.

Реванш в противостоянии Артура Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Первый поединок российских боксеров состоялся там же в ночь на 13 октября. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева победа стала 21-й в карьере, у Бивола после этого поражения стала статистика 23-1.

Ранее Бетербиев и Бивол назвали сильные стороны друг друга перед реваншем.