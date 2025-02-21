Канада выиграла Турнир четырех наций по хоккею

Сборная Канады выиграла хоккейный Турнир четырех наций.

В финальном матче команда под руководством Джона Купера оказалась сильнее сборной США. Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-гарден» и завершилась победой канадцев в овертайме со счетом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон и Сэм Беннетт. У проигравшей сборной отличились Брэди Ткачук и Джейк Сандэрсон.

Победную шайбу в дополнительное время оформил на свой счет капитан «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид.

Турнир четырех наций прошел с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем, помимо сборных США и Канады, принимали участие национальные сборные Швеции и Финляндии. Сборная России не приглашена на соревнования.

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