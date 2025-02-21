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Стали известны участники 1/8 финала Лиги Европы

Определились участники 1/8 финала Лиги Европы
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Global Look Press

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы.

20 февраля состоялись ответные стыковые игры Лиги Европы. По результатам этих двухматчевых противостояний в 1/8 финала вышли: норвежский «Буде-Глимт», нидерландский «АЗ Алкмар», итальянская «Рома», румынская «Стяуа», турецкий «Фенербахче», нидерландский «Аякс», чешская «Виктория Пльзень», испанский «Реал Сосьедад».

Также в эту стадию напрямую попали команды, которые заняли места с первого по восьмое по итогам общего этапа: итальянский «Лацио», испанский «Атлетик», английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», немецкий «Айнтрахт», французский «Лион», греческий «Олимпиакос» и шотландский «Рейнджерс».

Жеребьевка 1/8 финала состоится 21 февраля.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.

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