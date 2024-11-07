Бывший президент «Локомотива» назвала реальную цену футболиста Пиняева

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала цену, которую она готова была бы заплатить за 20-летнего полузащитника команды Сергея Пиняева. Ее слова приводит Metaratings.

«22 миллиона евро — неадекватная цена за Пиняева. Никто не купит его за такие деньги, европейские клубы — точно. Я не футбольный агент, конечно, но я бы за него дала максимум 5 миллионов евро», — заявила Смородская.

Футболист начал свое выступление в составе «железнодорожников» с 2023 года, в команду он перешел из самарских «Крыльев Советов». Действующее соглашение Пиняева с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи.

7 ноября Пиняев попал в топ-100 самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года по версии международного центра спортивных исследований (CIES). Его оценили в €22,3 млн.

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