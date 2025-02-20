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Стало известно наказание для насильно поцеловавшего футболистку Рубиалеса

Экс-главу RFEF Рубиалеса приговорили к штрафу в €10,8 тыс за поцелуй Эрмосо
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Noe Llamas/SPP/Sipa USA via Reuters Connect

Национальная судебная коллегия Испании вынесла приговор экс-главе Королевской федерации футбола страны (RFEF) Луису Рубиалеса, который поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо без ее согласия. Об этом сообщает Tribuna Valladolid.

Источник утверждает, что Рубиалес должен будет выплатить штраф в размере €10,8 тыс. Помимо этого, ему запрещено приближаться к Эрмосо ближе, чем на 200 метров в течение одного года.

Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы Эрмосо.

В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Под давлением общественности 11 сентября Рубиалесу пришлось оставить свой пост.

3 апреля Рубиалес был задержан в аэропорту Испании, однако правоохранительные органы отпустили его через несколько часов. Прокуратура Испании выдала ордер на арест Луиса Рубиалеса. Ордер был выдан после того, как в здании RFEF прошли обыски из-за контракта с Саудовской Аравией, который предполагал передачу права проведения Суперкубка Испании в эту страну. Речь шла о коррупции и отмывании денежных средств.

Ранее Эрмосо рассказала о боли после поцелуя Рубиалеса.

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