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Капитан сборной Испании рассказала о боли после поцелуя Рубиалеса

Футболистка Эрмосо заявила, что ей до сих пор больно после поцелуя Рубиалеса

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Noe Llamas/SPP/Sipa USA via Reuters Connect

Капитан сборной Испании Дженнифер Эрмосо рассказала о последствиях поцелуя бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса. Ее слова приводит As.

«Я никогда этого не пойму, мне было больно тогда и до cих пор больно», — заявила футболиcтка. Она подчеркнула, что эта cитуация многое изменила в ней и cделала более cильной. Эрмоcо добавила, что такого никогда не cлучитcя c ней в будущем.

Во время награждения после финала чемпионата мира — 2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Луис Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы Эрмосо. Поведение Рубиалеса вызвало скандал, и он был вынужден подать в отставку с поста главы испанской федерации футбола, а также уйти с должности вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По итогам произошедшего дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.

Ранее стало известно о разговоре Мбаппе и Макрона.

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