ЦСКА отпустил молодого футболиста в аренду

Рядно перешел из ЦСКА в «Родину» на правах аренды

Российский защитник Михаил Рядно перешел из ЦСКА в «Родину» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

В первой части сезона 19-летний футболист уже выступал в составе «Родины», которая играет в Первой лиге. В 15 матчах он сумел отдать одну результативную передачу и стал лучшим игроком команды по мнению болельщиков.

Действующее соглашение футболиста с ЦСКА рассчитано до конца июня 2025 года.

13 августа 2023 года Рядно забил дебютный мяч за красно-синих в матче против «Сочи» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у подопечных Деяна Станковича 37 очков. ЦСКА располагается в турнирной таблице на шестом месте, имея в активе 31 очко.

Ранее сообщалось, что «Динамо» внесло экс-капитана «Ростова» в заявку на сезон.