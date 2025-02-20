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Один из лучших хоккеистов НХЛ высказался о составе участников Турнира четырех наций

Макдэвид о составе Турнира четырех наций: некоторые прекрасные игроки сидят дома
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Jerome Miron/USA TODAY Sports/Reuters

Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид высказался о составе участников Турнира четырех наций. Его слова приводит официальный аккаунт TSN в социальной сети X (ранее Twitter).

«Я бы хотел, чтобы все страны были представлены. Да, отлично, что проводится турнир, в котором лучшие играют против лучших. Но некоторые прекрасные хоккеисты сидят дома», — заявил Макдэвид.

«Хорошо сказано», — прокомментировал высказывание канадца чех Давид Пастрняк из «Бостона».

Финальный матч с участием сборных США и Канады пройдет в ночь с 20 на 21 февраля. В групповом раунде американцы обыграли канадцев со счетом 3:1. Стартовое вбрасывание запланировано на 04:00 по московскому времени.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее Вячеслав Фетисов раскритиковал Турнир четырех наций.

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