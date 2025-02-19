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Фетисов раскритиковал Турнир четырех наций

Фетисов: всем понятно, что Турнир четырех наций без России смотрится не очень
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что Турнир четырех наций без участия российской команды теряет свой уровень. Его слова приводит РИА Новости.

«Всем понятно, что Турнир четырех наций без российских хоккеистов смотрится не очень. Наши ребята сейчас очень здорово играют. Молодцы! Надеюсь, в 2026-м, в год проведения Олимпиады, у нас будут старты. В целом уже меняется геополитика», — заявил Фетисов.

Турнир четырех наций проходит с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем принимают участие команды Канады, США, Швеции и Финляндии. Сборная России не приглашена на соревнования.

Канадские хоккеисты в игре третьего тура переиграли Финляндию со счетом 5:3. Шведская команда по итогам турнира заняла третье место в турнирной таблице по итогам трех матчей, финская — четвертое.

Финальный матч с участием сборных США и Канады пройдет в ночь с 20 на 21 февраля. В групповом раунде американцы обыграли канадцев со счетом 3:1. Стартовое вбрасывание запланировано на 04:00 по московскому времени.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее канадский голкипер рассказал о любви Александра Овечкина к вредной еде.

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