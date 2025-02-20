«Спартак» отменил сделку по игроку «Браги» из-за «Зенита»

Московский «Спартак» принял решение отказаться от трансфера уругвайского полузащитника «Браги» Родриго Саласара. Об этом сообщает O Jogo.

По информации источника, причиной для такого решения послужил тот факт, что «Спартак» хочет избежать прямого конфликта с петербургским «Зенитом». Клуб из Санкт-Петербурга первым заинтересовался игроком, тот даже тренировался с петербуржцами на сборах, однако трансфер сорвался.

СМИ сообщали, что «Спартак» и «Брага» уже договорились. Португальский клуб был удовлетворен условиями, которые предлагали москвичи, однако хотел получить банковские гарантии полноценной оплаты сделки. Без них «Брага» не готова расставаться с южноамериканцем.

25-летний уругваец выступает за «Брагу» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за португальский клуб, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач. Всего в составе португальской команды Саласар выходил на поле 70 раз.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

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