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Стало известно, от чего зависит сделка «Спартака» и «Браги» по уругвайскому игроку

Metaratings: «Брага» ждет от «Спартака» гарантий оплаты по трансферу Саласара
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Global Look Press

Московский «Спартак» и португальская «Брага» договорились о трансфере полузащитника сборной Уругвая Родриго Саласара. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, португальский клуб удовлетворен условиями, которые предлагают россияне, однако хочет получить банковские гарантии полноценной оплаты сделки. Без них «Брага» не готова расставаться с южноамериканцем.

25-летний уругваец выступает за «Брагу» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за португальский клуб, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач. Всего в составе португальской команды Саласар выходил на поле 70 раз.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

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