«Когда ты начнешь работать?» Кержаков о своем увольнении из «Кайрата»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в эфире шоу «Это футбол, брат!» признался, что засомневался в тренерской работе после скандального увольнения с поста наставника казахстанского «Кайрата».

«Потому что отдаешь всего себя, а в итоге можешь услышать: «Когда ты, на хрен, начнешь работать?» Это когда ты полностью вообще весь уже на нуле, выжат как лимон, отдаешь всего себя сутками, 24 на 7. И потом к тебе могут прийти и сказать: «Когда, на хрен, уже начнешь работать?» — заявил он.

29 мая 2024 года он возглавил казахстанский «Кайрат». Во главе клуба он провел 12 матчей, одержав шесть побед, три раза сыграв вничью и потерпев три поражения. 3 сентября 2024 года Кержаков покинул команду. С тех пор он находится без работы.

Также в своей карьере Кержаков тренировал сербский «Спартак», который возглавил в июне 2023 года. Под его руководством команда одержала пять побед в 14 матчах высшей лиги Сербии. 13 ноября 2023 года был уволен из «Спартака» — на тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победами, четыре — поражениями и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Ранее Кержаков назвал самую дорогую спонтанную покупку.