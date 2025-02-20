Малкин отказался играть в России после завершения карьеры в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Малкин заявил, что не будет играть в России после НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признался, что не собирается выступать в российском клубе после того, как завершит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит The Athletic.

«Я не буду завершать карьеру после этого сезона. Я знаю, что говорят некоторые люди — типа, я вернусь в Россию и буду играть за свою родную команду. Но я никогда этого не говорил, понимаете? Я завершу карьеру в «Питтсбурге». «Пингвинз» — моя любимая команда. Я уйду на пенсию здесь», — заявил хоккеист.

Действующее соглашение Малкина рассчитано до конца сезона-2025/26. Он проводит 19-й сезон в НХЛ, в рамках регулярного чемпионата нападающий провел 47 игр и набрал 34 очка.

Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 года, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Ранее стали известны сроки восстановления Малкина.