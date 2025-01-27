Стали известны сроки восстановления Малкина

The Athletic: Малкин не сыграет до перерыва на турнир четырех наций

Российский форвард клуба Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин из-за травмы колена не сыграет до перерыва на турнир четырех наций. Об этом сообщает The Athletic.

25 января в матче регулярного чемпионата против «Сиэтл Кракен», в котором «пингвины» уступили со счетом 1:4, Малкин травмировался в первом периоде и не смог завершить игру. Сообщается, что россиянин избежал серьезного повреждения, однако ему придется пропустить несколько недель.

Отмечается, что сроки восстановления могут измениться после очередного медосмотра.

Турнир четырех наций в НХЛ пройдет с 13 по 21 февраля. В нем примут участие команды Канады, США, Финляндии и Чехии.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее «Спартак» обыграл ЦСКА в матче КХЛ.