«О чем-то говорит»: тренер «Вашингтона» о тренировках Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что желание российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина тренироваться во время паузы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) говорит о многом. Его слова приводит журналист Тарик Эль‑Башир в социальной сети X.

«Он мог бы взять отпуск и объехать полмира, но возвращение после травмы и желание остаться в США… если это мне о чем‑то говорит, так это о том, что Ови действительно серьезно настроен на то, чтобы быть готовым к возобновлению чемпионата», — заявил специалист.

Во время паузы в НХЛ Овечкин работал с олимпийским чемпионом Дарюсом Каспарайтисом.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.

Ранее стало известно, кому Овечкин уступил звание лучшего хоккеиста XXI века.