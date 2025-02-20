Переход иностранного игрока из ЦСКА в «Зенит» находится под вопросом

Журналист Карпов: ЦСКА и «Зенит» пока не договорились по переходу Зделара

Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» пока далеки от договоренности по переходу сербского защитника Саши Зделара. Об этом сообщает инсайдер и журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно его сообщению, информация о том, что ЦСКА отказался продлевать контракт с игроком и продал его за €1,5 млн, неверна. При этом «Зенит» давно следит за Зделаром, переговоры в последнее время активизировались, но ни сами клубы, ни «Зенит» со Зделаром пока к договоренностям не пришли.

Карпов также отметил, что у ЦСКА есть функция пролонгировать договор с футболистом летом в одностороннем порядке. Последнее предложение «Зенита» составило €1 млн,а в ЦСКА пока не пришли к единой мысли, за сколько нужно продавать Зделара.

Зделар перешел в состав московского клуба летом 2022 года. 31 июля 2022 года Зделар дебютировал за ЦСКА в гостевом матче чемпионата России против «Пари НН», выйдя на замену в конце матча.

Армейцы занимают шестое место в Российской премьер-лиге с 31 очком после 18 туров. В 19-м туре ЦСКА на выезде сыграет с «Зенитом» 1 марта.

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак». «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно.

Ранее Зделара назвали игроком, который мешает ЦСКА бороться за чемпионство в РПЛ.