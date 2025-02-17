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Назван игрок, который мешает ЦСКА бороться за чемпионство в РПЛ

Экс-игрок Масалитин заявил, что Зделар мешает ЦСКА бороться за чемпионство РПЛ
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА подверг критике футболиста команды Сашу Зделара, заявив, что из-за него у армейцев нет возможности бороться за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«У ЦСКА в опорной зоне есть Зделар, но с таким футболистом невозможно биться за чемпионство. Пока Саша в составе, нет речи про битву за золотые медали. Мухин потихоньку выздоравливает, [Марко] Николич его хорошо знает. На замену есть [Кристиан] Бистрович, тот же [Матвей] Кисляк. Возможностей куча, все зависит от соперника», — заявил он.

Зделар перешел в состав московского клуба летом 2022 года. 31 июля 2022 года Зделар дебютировал за ЦСКА в гостевом матче чемпионата России против «Пари НН», выйдя на замену в конце матча.

Армейцы занимают шестое место в Российской премьер-лиге с 31 очком после 18 туров. В 19-м туре ЦСКА на выезде сыграет с петербургским «Зенитом» 1 марта.

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак». «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно.

Ранее ЦСКА усилился лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии.

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