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Российский хоккеист забросил пять шайб в матче КХЛ

Пять шайб Сероуха принесли «Сочи» победу над московским «Динамо»
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Александр Гальперин/РИА Новости

«Сочи» обыграл московское «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. В составе «Сочи» все пять шайб забросил российский нападающий Даниил Сероух — на 10, 25, 36, 52 и 58-й минутах.

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает вторую строчку, набрав 73 балла за 56 матчей. «Сочи» остаются на последней, 11-й позиции, с 44 очками.

В следующем матче сочинцы сыграют в гостях с нижегородским «Торпедо», москвичи примут на своем поле минское «Динамо». Обе встречи состоятся 21 февраля.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее лучший бомбардир КХЛ получил матч-штраф за оскорбление судей.

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