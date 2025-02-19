Лучший бомбардир КХЛ получил матч-штраф за оскорбление судей

Канадского нападающего «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо удалили до конца матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Ладой».

Инцидент произошел в конце первого периода. Сначала Ливо получил двухминутный штраф за неспортивное поведение, а затем оскорбил судей и получил удаление до конца игры.

31-летний является лучшим бомбардиром и снайпером КХЛ в этом сезоне. На его счету 64 (41+23) очка в 50 матчах регулярного чемпионата.

На момент написания новости во встрече идет третий период, «Лада» ведет со счетом 3:0.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее в Швеции поддержали отстранение России.