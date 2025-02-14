«Немыслимо»: в Швеции поддержали отстранение России

Защитник сборной Швеции Маттиас Экхольм, вместе с командой выступающий на Турнире четырех наций, поддержал решение продлить отстранение национальной сборной России, заявив, что это повышает уровень соперничества среди остальных. Его слова приводит SVT.

«Профсоюз игроков НХЛ хотел бы видеть россиян как можно скорее, но шведская федерация придерживается противоположного мнения из-за конфликта на Украине? Я согласен с этим, сегодня это немыслимо», — заявил он.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный Олимпийский комитет.

Ранее Владислав Третьяк раскрыл способ России попасть на чемпионат мира по хоккею.