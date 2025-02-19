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Ротенберг получил благодарственную грамоту от Путина

Тренер СКА Роман Ротенберг получил благодарственную грамоту от Путина
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Telegram-канал Roman Rotenberg

Главный тренер СКА Роман Ротенберг получил благодарственную грамоту от президента России Владимира Путина за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Об этом специалист сообщил в своем Telegram-канале.

«Получить благодарность от президента России – невероятно почетно. Это высочайшая оценка труда всей нашей команды, которая работает не только ради развития хоккея, но и в целом для того, чтобы Россия становилась еще более комфортной и гостеприимной», — написал Ротенберг.

Ротенберг — главный тренер сборной по хоккею «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР). Петербургский СКА, которым специалист руководит с 2022 года, дважды выходил в финал Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В феврале 2023 года армейцы под руководством Ротенберга досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Континента.

Ранее российский хоккеист сравнил уровни КХЛ и НХЛ.

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