Российский хоккеист сравнил уровни КХЛ и НХЛ

Российский вратарь «Витязя» Максим Дорожко высказался об улучшении уровня Контитентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сравнении с Национальной хоккейной лигой (НХЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«Что-то подобное было, я выступал летом на Матче Года, там были команда НХЛ против команды КХЛ. Довольно интересный формат, собрались полные трибуны, все кайфанули. Думаю уровень КХЛ подравнивается, идем к руслу НХЛ», — заявил Дорожко.

8-9 февраля в Новосибирске состоялся Матч всех звезд КХЛ, который прошел на Сибирь Арене при 22 680 зрителях. В финальном матче команда дивизиона Чернышева выиграла у команды дивизиона Боброва со счетом 9:8.

Позже Telegram-канал Baza сообщил, что на комментатора Романа Скворцова напали 8 февраля недалеко от одного из заведений на Красном проспекте в Новосибирске. По одной из версий, на него могли напасть и избить, по другой — он сам упал и ударился головой. Скворцов находится в реанимации токсикологического отделения, его состояние медики оценивают как тяжелое. Отмечается, что комментатор находится в сознании.

Ранее канадский тренер одного из лидеров КХЛ рассказал, что его удивило в России.