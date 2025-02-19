Бывший вратарь «Спартака» стал игроком клуба Первой лиги

Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Селихов стал игроком екатеринбургского «Урала». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Приветствуем Александра в «Урале» и ждем дебюта на поле!» — говорится в заявлении.

«Спартак» объявил о разрыве трудового соглашения с Селиховым 22 января.

Россиянин выступал за «Спартак» с конца 2016 года, он перешел в стан москвичей из пермского «Амкара». Вместе с красно-белыми он завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ), выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице. На зимнюю паузу подопечные Деяна Станковича ушли, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита». Следующий матч чемпионата москвичи проведут 2 марта дома против «Оренбурга».

«Урал» занимает третье место в Первой лиге. У коллектива 37 баллов за 21 матч. Отставание от идущих выше «Балтики» и «Торпедо» составляет 8 и 6 очков соответственно. Первый матч екатеринбуржцы проведут 3 марта против «Ротора».

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