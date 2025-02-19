Российский тренер осудил работу «Спартака» на трансферном рынке

Черышев: некрасиво тратить как «Спартак» по отношению к ситуации в стране

Главный тренер таджикистанского «Равшана» Дмитрий Черышев заявил, что траты «Спартака» смотрятся некрасиво, учитывая ситуацию в стране. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Действительно сильные, хорошие футболисты. Но сумма реально большая. Я считаю, что это некрасиво сейчас по отношению к ситуации, которая происходит. Мы не играем в еврокубках... Ну, займут они второе место или третье, потратив такие деньги. А дальше что?» — заявил Черышев.

С начала текущего года «Спартак» установил рекорд, потратив около €60 млн.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

В первом туре весенней части чемпионата «Спартак» сыграет дома с «Оренбургом». Эта встреча состоится 2 марта и начнется в 16:30 по московскому времени.

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