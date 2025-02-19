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В особняке удалившего звезду «Реала» судьи нашли мурал с Месси в форме «Барселоны»

В доме удалившего звезду «Реала» судьи нашли мурал с Месси в форме «Барселоны»
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Судья Хосе Мануэра Монтеро, который удалил футболиста мадридского «Реала» Джуда Беллингема в игре чемпионата Испании против «Осасуны» за нецензурную брань, в своем собственном особняке имеет мурал с изображением бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает OK Dario.

По информации источника, арбитр имеет во владении особняк площадью около 900 квадратных метра в престижном районе Кордобы, чья рыночная стоимость составляет порядка €1,2 млн. Мурал с изображением Месси в форме каталонского клуба сезона-2019/20 расположен в саду.

В чемпионате Испании продолжает лидировать «Барселона» — у «сине-гранатовых в активе 51 балл за 24 встречи, а у мадридской команды то же количество очков, но вторая позиция по дополнительным показателям. «Осасуна» занимает девятую строчку с 32 баллами.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Жироной» на своем поле. Встреча состоится 23 февраля и начнется в 18:15 по московскому времени. «Осасуна» сыграет в гостях с «Сельтой» — эта встреча состоится 21 февраля, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Ранее стали известны условия сделки «Спартака» и «Браги» по уругвайскому полузащитнику Саласару.

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