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Стали известны условия сделки «Спартака» и «Браги» по уругвайскому полузащитнику

Стали известны детали сделки «Спартака» и «Браги» по уругвайцу Саласару
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IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

Московский «Спартак» и португальская «Брага» близки к завершению трансфера полузащитника сборной Уругвая Родриго Саласара. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, руководство российской команды готово выплачивать южноамериканцу ежегодно по €2,5 млн. Еще €700 тыс. футболист может заработать в качестве бонусов.

25-летний уругваец выступает за «Брагу» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за португальский клуб, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач. Всего в составе португальской команды Саласар выходил на поле 70 раз.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее экс-голкипер «Спартака» прошел медосмотр в клубе Первой лиги.

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