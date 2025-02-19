Экс-игрок не понимает кричалку «СКА — позор российского хоккея»

Бывший игрок нескольких клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Щитов в интервью «РБ Спорт» заявил, что не понимает причину, почему болельщики используют кричалку «СКА — позор российского хоккея».

Кричалка «СКА — позор российского хоккея», которую КХЛ посчитала оскорбительной, была исполнена болельщиками «Северстали» в концовке третьего периода матча регулярного чемпионата КХЛ, прошедшего 17 февраля, при счете 4:3 в пользу подопечных Романа Ротенберга.

«Лига же не в состоянии запретить болельщикам посещать матчи. Они выплескивают эмоции таким образом. Не знаю, почему СКА – позор российского хоккея. Там неплохая команда, в ней собраны хорошие игроки. Почему в ее сторону идет такой негатив?» — заявил Щитов.

Поединок завершился победой петербургского клуба со счетом 5:3. До этого матча болельщики еще двух клубов скандировали эту кричалку — «Спартака» и «Локомотива». После этого КХЛ оштрафовала обе команды за использование оскорбительных высказываний.

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