Удаливший за мат звезду «Реала» судья пожаловался на хейт в соцсетях

Судья Хосе Мануэра, который удалил футболиста мадридского «Реала» Джуда Беллингема в игре чемпионата Испании против «Осасуны» за нецензурную брань, в социальных сетях пожаловался на большое количество гневных сообщений от болельщиков.

По его словам, он намерен обратиться в правоохранительные органы с целью наказать виновных, а также пообещал засудить СМИ, обвинив некоторые из них в клевете.

«Давление на арбитров стало очевидным, в этот раз главный герой – я. Я планирую подать иски в отношении СМИ в гражданские и уголовные суда с целью наказать тех, кто намеренно или опрометчиво распространили неверную, заведомо ложную или предвзятую информацию», — заявил Мануэра.

Беллингем за слова в адрес арбитра был удален на 39-й минуте матча. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В чемпионате Испании продолжает лидировать «Барселона» — у «сине-гранатовых в активе 51 балл за 24 встречи, а у мадридской команды то же количество очков, но вторая позиция по дополнительным показателям. «Осасуна» занимает девятую строчку с 32 баллами.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Жироной» на своем поле. Встреча состоится 23 февраля и начнется в 18:15 по московскому времени. «Осасуна» сыграет в гостях с «Сельтой» — эта встреча состоится 21 февраля, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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