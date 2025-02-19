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Медведев не исключил у себя биполярного расстройства

Теннисист Медведев не исключил наличия у себя биполярного расстройства
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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции после победы в игре первого круга турнира АТР-500 в Дубае заявил, что резкие перемены его настроения могут быть связаны с биполярным расстройством. Его слова приводит L.

«У меня что-то вроде биполярного расстройства, да? Когда нахожусь на корте, я очень сосредоточен и адреналин зашкаливает. Когда адреналина больше нет, я спокоен. Так со мной было с самого детства. Сейчас я замечаю что-то подобное и у своей дочери», — заявил россиянин.

18 февраля Медведев с победы начал выступление на турнире в АТР-500 в Дубае, обыграв в трех сетах своего соотечественника Карена Хачанова. Игра продлилась 2 часа и 33 минуты и завершилась волевой победой шестой ракетки мира — 4:6, 7:5, 6:3.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии ATP.

Ранее стрельбу на матче российского теннисиста назвали плановой.

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