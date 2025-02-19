«Спартак» приблизился к покупке талантливого уругвайца

Московский «Спартак» и португальская «Брага» близки к оформлению сделки по переходу полузащитника сборной Уругвая Родриго Саласара. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, руководство российской команды за последнее время смогло достигнуть значительного прогресса в переговорном процессе и намерено закрыть сделку до завершения работы зимнего трансферного окна.

25-летний уругваец выступает за «Брагу» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за португальский клуб, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов выложить почти €30 млн за еще одного бразильца.