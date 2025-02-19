В Норвегии призвали МОК не прогибаться под Россию

Норвежский лыжник Эндре Стремсхайм в интервью телеканалу NRK заявил, что не хотел бы видеть российских спортсменов на Олимпийских играх 2026 года.

По его словам, никто в мире не доверяет российской антидопинговой системе, которая проводит тестирование атлетов, потенциально способных принять участие в ОИ-2026.

«Я не думаю, что вообще существуют европейцы, которые доверяют российской антидопинговой системе, это совершенно безумная ситуация. Со стороны МОК будет большой ошибкой, если россиянам дадут допуск на Игры», — заявил Стремсхайм.

27 сентября 2024 года стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года. Российские лыжники не смогли завершить международный сезон-2021/22.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее сообщалось, что лыжница Вероника Степанова стала мамой.